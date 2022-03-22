FETÖ'nün sağlık yapılanmasına operasyon! Perde arkasını canlı yayında anlattı! İşte kurdukları kumpas

Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ’nün sağlık yapılanması ve 2006 yılı yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun ayrıntılarını İstanbul – Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak canlı yayında anlattı. Hukukçu Dr. Mehmet Sarı konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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