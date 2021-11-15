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FETÖ’nün “La Casa De Papel” taktiği

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Giriş: 15.11.2021 10:20
FETÖ'cüler, dünyaca ünlü "La Casa De Papel" dizisinden esinlenerek ByLock'ta kullanıcı adlarını ülkelerin başkentlerinden seçtiler. ByLock analiz uzmanları, yaptıkları titiz çalışma sonucu 54 kişinin üye olduğu "pazarlamacılar" grubundaki FETÖ'cülerin kimliğini tek tek tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler arasında "ataşe", "başkatip ve "katip" meslek gruplarında çalışan isimler de yer alıyor.
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FETÖ’nün “La Casa De Papel” taktiği
FETÖ’nün “La Casa De Papel” taktiği
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