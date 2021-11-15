15 Kasım 2021, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
FETÖ’nün “La Casa De Papel” taktiği
FETÖ'cüler, dünyaca ünlü "La Casa De Papel" dizisinden esinlenerek ByLock'ta kullanıcı adlarını ülkelerin başkentlerinden seçtiler. ByLock analiz uzmanları, yaptıkları titiz çalışma sonucu 54 kişinin üye olduğu "pazarlamacılar" grubundaki FETÖ'cülerin kimliğini tek tek tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler arasında "ataşe", "başkatip ve "katip" meslek gruplarında çalışan isimler de yer alıyor.