FETÖ'nün ilk kurşunu! Hrant Dink suikastının 15. yıldönümü

15 yıl önce bugün öldürülen Hrant Dink'in süren davasında yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Cinayette parmağı olduğu iddiasıyla yargılanan birçok kamu görevlisi FETÖ’cü çıktı. Suikastı ilk başta Ergenekon isimli terör örgütünün yaptığını öne süren dönemin savcıları da şu an FETÖ firarisi. Fetullahçı Terör Örgütünün Dink cinayetindeki rolü, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimlerinden sonra netleşti.