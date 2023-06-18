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FETÖ'nün dev istihbarat arşivi ortaya çıktı! MİT'in konuşturduğu "Garson" tek tek itiraf etti

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Giriş: 18.06.2023 12:31
MİT, "Garson" kod adlı gizli tanığın 2017'de verdiği ve günümüze kadar sadece yüzde 30'u deşifre edilen SD kartların tamamını çözdü. 6 yılda çözülen verilerden FETÖ'nün 2000-2016 yılları arasındaki tuttuğu 16 yıllık dev istihbarat arşivi çıktı.
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