18 Haziran 2023, Pazar
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FETÖ'nün dev istihbarat arşivi ortaya çıktı! MİT'in konuşturduğu "Garson" tek tek itiraf etti
MİT, "Garson" kod adlı gizli tanığın 2017'de verdiği ve günümüze kadar sadece yüzde 30'u deşifre edilen SD kartların tamamını çözdü. 6 yılda çözülen verilerden FETÖ'nün 2000-2016 yılları arasındaki tuttuğu 16 yıllık dev istihbarat arşivi çıktı.