06 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları FETÖ’nün Bağdat sorumlusu ve Erbil sorumlusu Türkiye’ye böyle getirildi

FETÖ’nün Bağdat sorumlusu ve Erbil sorumlusu Türkiye’ye böyle getirildi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.01.2021 10:54
Güncelleme:06.01.2021 10:59
Son dakika haberine göre… Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Bağdat sorumlusu Salih Fidan ve Erbil sorumlusu Samet Güre, Ukrayna'dan Türkiye’ye getirildi. Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesince “silahlı terör örgütüne üye olmak (FETÖ/PDY)” suçundan hakkında yakalama emri bulunan şahısların işlemleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunda devam ediyor.
Boğaziçi Üniversitesi provokatörleri, yeni rektörleri Prof. Dr. Melih Bulu ile akıllarınca dalga geçti!
Boğaziçi Üniversitesi provokatörleri, yeni rektörleri Prof. Dr. Melih Bulu ile akıllarınca dalga geçti!
FETÖ'nün Arnavutlukla ilişkilerini zehirlemesine izin vermeyeceğiz
"FETÖ'nün Arnavutlukla ilişkilerini zehirlemesine izin vermeyeceğiz"
Bakan Soylu: Türk Polisi doğru yapmıştır
Bakan Soylu: Türk Polisi doğru yapmıştır
Türkiye bu filmi görmüştü!
Türkiye bu filmi görmüştü!
Muharrem İnce kovulmayı bekledi
"Muharrem İnce kovulmayı bekledi"
Muharrem İnce CHP'den istifa ediyor! Kendi partisini kuracak
Muharrem İnce CHP'den istifa ediyor! Kendi partisini kuracak
AK Parti harekete geçti! 3 isim hakkında suç duyurusu
AK Parti harekete geçti! 3 isim hakkında suç duyurusu
Türkiye'ye kritik ziyaret! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı
Türkiye'ye kritik ziyaret! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı
Boğaziçi Üniversitesi'nde neler oluyor?
Boğaziçi Üniversitesi'nde neler oluyor?
Bakan Dönmez'den enerji açıklaması
Bakan Dönmez'den enerji açıklaması
Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT bayraklı protesto
Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT bayraklı protesto
Herkesi ilgilendiriyor! Bakanlıktan flaş uyarı
Herkesi ilgilendiriyor! Bakanlıktan flaş uyarı
Daha Fazla Video Göster