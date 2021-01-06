FETÖ’nün Bağdat sorumlusu ve Erbil sorumlusu Türkiye’ye böyle getirildi

Son dakika haberine göre… Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Bağdat sorumlusu Salih Fidan ve Erbil sorumlusu Samet Güre, Ukrayna'dan Türkiye’ye getirildi. Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesince “silahlı terör örgütüne üye olmak (FETÖ/PDY)” suçundan hakkında yakalama emri bulunan şahısların işlemleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunda devam ediyor.