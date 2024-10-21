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FETÖ'de büyük çöküş! Kardeşlerine haber bile vermemişler!

FETÖ'de büyük çöküş! Kardeşlerine haber bile vermemişler!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.10.2024 09:56
Güncelleme:21.10.2024 09:56
15 Temmuz'da yüzlerce şehidimizin katili olan FETÖ teröristbaşı Fetullah Gülen öldü. Gülen'in ölümünü yeğeni Ebuseleme Gülen de doğrularken Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman A Haber ekranlarında Gülen'in ölümünü değerlendirdi. Gülen'in ABD'de tenha bir yerde gömüleceğini söyleyen Karaman, Ebuseleme Gülen'in yaptığı açıklamada amcasının ölümünden ne kendisinin ne de babasının haberinin olmadığı söylediğini ifade etti. Gülen'in ölümünün Cevdet Türkyolu ve Mustafa Özcan tarafından gizlendiği iddia edildi.
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