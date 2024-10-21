21 Ekim 2024, Pazartesi
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FETÖ'de büyük çöküş! Kardeşlerine haber bile vermemişler!
15 Temmuz'da yüzlerce şehidimizin katili olan FETÖ teröristbaşı Fetullah Gülen öldü. Gülen'in ölümünü yeğeni Ebuseleme Gülen de doğrularken Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman A Haber ekranlarında Gülen'in ölümünü değerlendirdi. Gülen'in ABD'de tenha bir yerde gömüleceğini söyleyen Karaman, Ebuseleme Gülen'in yaptığı açıklamada amcasının ölümünden ne kendisinin ne de babasının haberinin olmadığı söylediğini ifade etti. Gülen'in ölümünün Cevdet Türkyolu ve Mustafa Özcan tarafından gizlendiği iddia edildi.