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FETÖ’cüler KPSS sınavı sorularını tencerede kaynatmışlar

A Haber
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Giriş: 03.06.2022 13:41
Fetullahçı Terör Örgütü'nün devlet kadrolarına sızmak için binlerce gencin hayallerini, umutlarını çalması, Edirne'de yürütülen soruşturmada bir kez daha tescillenmiş oldu. Devlet kadrolarına sızan örgüt üyelerine yönelik soruşturmada gözaltına alınan Rekabet Kurumu çalışanı çaldıkları soruları kaynatarak imha ettiklerini ankattı. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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