03 Haziran 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
FETÖ’cüler KPSS sınavı sorularını tencerede kaynatmışlar
Fetullahçı Terör Örgütü'nün devlet kadrolarına sızmak için binlerce gencin hayallerini, umutlarını çalması, Edirne'de yürütülen soruşturmada bir kez daha tescillenmiş oldu. Devlet kadrolarına sızan örgüt üyelerine yönelik soruşturmada gözaltına alınan Rekabet Kurumu çalışanı çaldıkları soruları kaynatarak imha ettiklerini ankattı. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.