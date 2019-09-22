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22.09.2019

FETÖ'cüler, Kara Kuvvetleri Komutanlığının cephaneliğini böyle yağmaladılar | Video

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığının (KKK) cephanelik kapısını spiral makinesi ve balyozla kıran darbecilerin, yüklü miktarda mühimmat yağmaladıkları anların görüntüleri ortaya çıktı.

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