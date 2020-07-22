22 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları FETÖ'cü Zekeriya Öz’ün ByLock yazışmaları ortaya çıktı! Dışarı çıkmak için bile izin istiyor! İşte o mesajlar

FETÖ'cü Zekeriya Öz’ün ByLock yazışmaları ortaya çıktı! Dışarı çıkmak için bile izin istiyor! İşte o mesajlar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.07.2020 14:23
Son dakika haberi... Hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yakalama kararı çıkarılacağını öğrenir öğrenmez 10 Ağustos 2015'te Sarp Sınır Kapısı'ndan yurtdışına firar eden eski savcı Zekeriya Öz'ün Bylock yazışmalarının tüm detayları deşifre oldu.

SABAH Özel İstihbarat Bölümü'nün ulaştığı 120 sayfadan oluşan yazışmalar, kaçak Zekeriya Öz'ün 2015 yılında ilk yurtdışına kaçtığı dönemden başlayıp darbe girişimi öncesine kadar devam ediyor. İki ayrı hattı üzerinden Bylock kullandığı anlaşılan Öz'ün bir hesabında 'Gencos' diğerinde ise 'Limitsiz' kod ismini kullandığı görülüyor.

Zekeriya Öz'ün Bylock gruplarında ise firari hakim savcılar; Cihan Kansız, Fikret Seçen, Mehmet Karababa, İbrahim Ethem Kuriş, Celal Kara, Muammer Akkaş, İsmail Kantar ve yurtdışına firarında parmağı olduğu bilinen Avukat Yusuf Danyal Kılıçalp gibi isimler bulunması dikkat çekiyor.


Örgütsel yazışmalarda Öz'ün FETÖ imamlarının talimatları ile hareket ettiği anlaşılıyor. Öz, yurtdışına kaçtıktan kısa süre sonra 21 Ağustos 2015 günü Bylock'tan paylaştığı mesajda, "Eğer kaçmak yok, sonuna kadar direnişe devam denseydi sorguda şov yapmayı düşünüyordum" diyor. Sonradan stratejinin değiştiğini iddia eden Öz, teslim olması durumunda görüntüleri üzerinden şov yapılmaması adına örgütün kaçmasını uygun gördüğünü belirtiyor.


SOKAĞA ÇIKMAK İÇİN BİLE İZİN
Örgütsel yazışmalarda Öz'ün FETÖ imamlarının talimatları ile hareket ettiği anlaşılıyor. Sokağa çıkmak için bile örgüt imamından izin isteyen Öz'ün bütün ihtiyaçları örgüt tarafından karşılanıyor. Örgütün Öz'e Twitter'a girme yasağı getirdiği, hatta Twitter hesabının şifresini elinden aldığı, bunun üzerine Öz'ün sahte hesaplar açtığı yazışmalara yansıyor.



TÜM İHTİYAÇLARI ÖRGÜTTEN
Öz'ün kendisinden sorumlu imama sık sık ihtiyaç listesi ilettiği ilginç istekleri arasında "banyo kesesi" ve "nargile" bulunması dikkat çekiyor. Zekeriya Öz'ün Almanya'da bulunduğu sırada sık sık örgütten mangal isteğinde bulunması da Bylock yazışmalarına yansımış. Zekeriya Öz'ün ayrıca yurtdışına kaçmasa, örgütün kendisine sorgusu sırasında şov yaptıracağını Bylock'ta yazması dikkat çekiyor.

KESE VE NARGİLE SİPARİŞİ

ZEKERİYA Öz'ün kendisinden sorumlu "abi" diye hitap ettiği imama sık sık ihtiyaç listesi ilettiği ilginç istekleri arasında banyo kesesi ve nargile bulunması dikkat çekiyor. Öz'ün nargile içtiğinin kimse tarafından bilinmemesi yönünde çevresine telkinlerde bulunduğu da görülüyor. Bir yazışmasında, "Sakın ha sakın nargile içmişler diye söyleme kimseye. Aman ha..."diyor. Zekeriya Öz'ün Almanya'da bulunduğu sırada örgüt imamından sık sık mangal isteğinde bulunması da Bylock yazışmalarına yansımış. Ayrıca Öz'ün örgüt kanalı ile Türkiye'den gelen kişilere sık sık siparişte bulunması da bir başka ayrıntı. Öz'ün bazı siparişlerini dikkate alınmaması üzerine sinirlenip FETÖ imamlarını , "Arkadaşların burnu havada bazı mesajlarına cevap bile vermiyorlar" dediği görülüyor. (Sabah)

.
FETÖ'cü Öz’ün ByLock yazışmaları ortaya çıktı
FETÖ'cü Öz’ün ByLock yazışmaları ortaya çıktı
Türkiye'den Akdeniz'de kritik hamle!
Türkiye'den Akdeniz'de kritik hamle!
İçişleri'nden flaş Gülistan Doku açıklaması
İçişleri'nden flaş Gülistan Doku açıklaması
TTK Başkanı Ahmet Yaramış istifa etti
TTK Başkanı Ahmet Yaramış istifa etti
Okullar için 2 farklı senaryo hazır!
Okullar için 2 farklı senaryo hazır!
FETÖ ile mücadele mesajı
FETÖ ile mücadele mesajı
Kılıçdaroğlu HDP’li tecavüzcüyü anmadan kadına şiddete tepki gösterdi
Kılıçdaroğlu HDP’li tecavüzcüyü anmadan kadına şiddete tepki gösterdi
Siber polisten dev operasyon
Siber polisten dev operasyon
Türkiye'den Yunanistan'a: Reddediyoruz
Türkiye'den Yunanistan'a: Reddediyoruz
İçişleri açıkladı! Teslim oldular
İçişleri açıkladı! Teslim oldular
HDP'li Mehmet Demir gözaltına alındı
HDP'li Mehmet Demir gözaltına alındı
Türkiye'nin NAVTEX adımı Yunanlıları panikletti
Türkiye'nin "NAVTEX" adımı Yunanlıları panikletti
Daha Fazla Video Göster