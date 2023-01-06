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FETÖ'cü eski polis müdürü Ahmet Ertekin İstanbul'da yakalandı

A Haber
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Giriş: 06.01.2023 09:11
İstanbul Güngören'de denetim yapan polis ekipleri kimlik kontrolü sırasında FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Ahmet Ertekin'i gözaltına aldı.
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