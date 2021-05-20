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FETÖ yeni bir lobi firmasıyla anlaştı! ABD'de Türkiye karşıtlığını sürdürüyor

A Haber
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Giriş: 20.05.2021 11:11
Güncelleme:20.05.2021 11:26
Fetullahçı Terör Örgütü'nün ABD'de Türkiye karşıtı faaliyetlerini sürdürebilmek için yeni bir lobi firmasıyla anlaştığı ortaya çıktı. Türkiye'yi ABD kamuoyuna kötüleme amacı taşıyan FETÖ'nün, bu yöntemle ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye olan bakışını olumsuz yönde etkilemek istediğinin de altı çizildi.
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