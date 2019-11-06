FETÖ ve CIA 11 Kasım'da ABD düzenlenecek panelde buluşacak

CIA yetkilileri ve FETÖ, 11 Kasım'da Washington'da, Türkiye karşıtı kara propaganda amaçlı düzenlenecek olan sözde panelde buluşacak. Skandal panelin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da gitmeyi planladığı ABD ziyaretinden hemen önce yapılması gözlerden kaçmadı.