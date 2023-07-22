22 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları FETÖ iltisaklı okulun faaliyetlerini durdurma kararı! Başkan Erdoğan'dan Liberya Cumhurbaşkanı Veay'e telefonda teşekkür

FETÖ iltisaklı okulun faaliyetlerini durdurma kararı! Başkan Erdoğan'dan Liberya Cumhurbaşkanı Veay'e telefonda teşekkür

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.07.2023 08:45
Başkan Erdoğan, Liberya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Corç Manne Veay ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, FETÖ iltisaklı "LAYT Uluslararası Okulu"nun faaliyetlerinin Liberya'da durdurulma kararı alınmasından dolayı Cumhurbaşkanı Veay'a memnuniyetlerini de ifade etti." ifadeleri kullanıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
FETÖ iltisaklı okulun faaliyetleri durdu!
FETÖ iltisaklı okulun faaliyetleri durdu!
A Haber İtalyanlara Başkan Erdoğan’ı sordu!
A Haber İtalyanlara Başkan Erdoğan'ı sordu!
Deprem bölgesinde konutlar yükseliyor!
Deprem bölgesinde konutlar yükseliyor!
İmamoğlu hesap vermeden kaçmak istiyor
"İmamoğlu hesap vermeden kaçmak istiyor"
CHP’de hesaplaşma zamanı
CHP'de hesaplaşma zamanı
Özdağ koalisyon masasını Akşener videosu ile vurdu
Özdağ koalisyon masasını Akşener videosu ile vurdu
Başkan Erdoğan Zelenskiy ile görüştü
Başkan Erdoğan Zelenskiy ile görüştü
İslam dünyasına çağrı
İslam dünyasına çağrı
Tahıl için yeni rota nasıl olacak?
Tahıl için yeni rota nasıl olacak?
Tahıl anlaşması durdu! Rusya tatbikat yaptı
Tahıl anlaşması durdu! Rusya tatbikat yaptı
Sıcak hava ülkemizi nasıl etkilyecek?
Sıcak hava ülkemizi nasıl etkilyecek?
Samsun Şehir Hastanesi tamamlandı!
Samsun Şehir Hastanesi tamamlandı!
Daha Fazla Video Göster