22 Temmuz 2023, Cumartesi
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FETÖ iltisaklı okulun faaliyetlerini durdurma kararı! Başkan Erdoğan'dan Liberya Cumhurbaşkanı Veay'e telefonda teşekkür
Başkan Erdoğan, Liberya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Corç Manne Veay ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, FETÖ iltisaklı "LAYT Uluslararası Okulu"nun faaliyetlerinin Liberya'da durdurulma kararı alınmasından dolayı Cumhurbaşkanı Veay'a memnuniyetlerini de ifade etti." ifadeleri kullanıldı.