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FETÖ gömüldü helallik alınmadı, tekbir getirilmedi! Maskenin ardındaki FETÖ'cüler kim?

FETÖ gömüldü helallik alınmadı, tekbir getirilmedi! Maskenin ardındaki FETÖ'cüler kim?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.10.2024 19:52
Geçtiğimiz günlerde ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Pensilvanya'da yaşadığı çiftliğe gömüldü. Teröristbaşı gülen için düzenlenen ayin gibi cenaze töreninde ise dikkat çeken detaylar yer aldı. Tekbir getirilmedi, helallik alınmadı, İngilizce dua edildi. Pensilvanya'dan, Anadolu Ajansı muhabiri Mücahit Oktay detayları anlattı.
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