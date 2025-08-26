FETÖ elebaşlarından Adil Öksüz’ü ifşa etti! Tanımıyoruz demişlerdi

26 Ağustos 2025, Salı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2025 15:40
Teröristbaşı Gülen'in ölümünün ardından FETÖ'de örgüt içi kavga ifşalarla sürüyor. O ifşalardan biri de firari FETÖ'cü Adil Öksüz'e ilişkin oldu. FETÖ'nün ele başlarından Osman Şimşek ve Abdullah Antepli Adil Öksüz'ü teröristbaşı Gülen'in yanında gördüklerini örgütün yayın organlarında anlattı.
