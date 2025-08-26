26 Ağustos 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
FETÖ elebaşlarından Adil Öksüz’ü ifşa etti! Tanımıyoruz demişlerdi
Teröristbaşı Gülen'in ölümünün ardından FETÖ'de örgüt içi kavga ifşalarla sürüyor. O ifşalardan biri de firari FETÖ'cü Adil Öksüz'e ilişkin oldu. FETÖ'nün ele başlarından Osman Şimşek ve Abdullah Antepli Adil Öksüz'ü teröristbaşı Gülen'in yanında gördüklerini örgütün yayın organlarında anlattı.