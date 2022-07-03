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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ağır hasta! Fetullah Gülen'in son hali

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Giriş: 03.07.2022 22:45
A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sağlık durumuna ilişkin son durumu açıkladı. Gülen'in ağır hasta olduğunu söyleyen Karaman, teröristbaşının 1,5 aydır ses kaydı veya video paylaşımında bulunmadığının da altını çizdi. Karaman, Gülen'in ölmesi sonrasında örgütün yapılanmasına ilişkin ise "40 yıldır süregelen bir yapı bu. Onun yerine kimin geleceği de bellidir. Paranın başında kimin olduğu da belli." ifadelerini kullandı.
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