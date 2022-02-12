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"Fatura ödemeyin" çıkışı suça teşvik mi? Sokak siyaseti ile ne amaçlıyorlar?

A Haber
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Giriş: 12.02.2022 13:05
Güncelleme:12.02.2022 13:13
Samsun ve Edirne’de anıtlara karşı eylemler yapıldı ardından HDP’nın faturalar üzerinden provokasyon girişimi oldu. Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “faturaları ödemeyeceğim” çıkışı ile sivil itaatsizlik çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu'nun sivil itaatsizlik çağrısına hukukçular ne diyor? Kılıçdaroğlu anayasal suç mu işliyor? Türkiye'yi 90'lara döndürme planı mı? Kılıçdaroğlu'nun zamanlaması neyin işareti? Ana muhalefet milleti neden devlete karşı isyana teşvik ediyor? Siyaset gündeminin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan  AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Daily Sabah gazetesi yazarı Merve Şebnem Oruç ve gazeteci Hakkı Öcal değerlendirdi.
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