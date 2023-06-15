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Fatih Portakal'ın eleştirileri sonrası Kılıçdaroğlu'na Merdan Yanardağ kalkanı: Benim hakkımda konuşurken ağzını çalkala

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Giriş: 15.06.2023 02:22
28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken yaptığı açıklamalarla da bazı yandaş gazetecileri hedef almıştı. Bu gelişme sonrasında Fatih Portakal fondaş Sözcü TV'de Kılıçdaroğlu'nu sert eleştirirken yine diğer bir fondaş Merdan Yanardağ, Portakal'ı hedef aldı. Yanardağ yaptığı açıklamada Portakal'a seslenerek "Benim hakkımda konuşurken ağzını çalkala. Terbiyeli ol" ifadelerini kullandı.
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