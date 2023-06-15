15 Haziran 2023, Perşembe
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Fatih Portakal'ın eleştirileri sonrası Kılıçdaroğlu'na Merdan Yanardağ kalkanı: Benim hakkımda konuşurken ağzını çalkala
28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken yaptığı açıklamalarla da bazı yandaş gazetecileri hedef almıştı. Bu gelişme sonrasında Fatih Portakal fondaş Sözcü TV'de Kılıçdaroğlu'nu sert eleştirirken yine diğer bir fondaş Merdan Yanardağ, Portakal'ı hedef aldı. Yanardağ yaptığı açıklamada Portakal'a seslenerek "Benim hakkımda konuşurken ağzını çalkala. Terbiyeli ol" ifadelerini kullandı.