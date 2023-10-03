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Fatih Portakal ile CHP'li Cemal Canpolat canlı yayında kapıştı! Telefonu suratına kapattı...

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Giriş: 03.10.2023 20:40
Güncelleme:03.10.2023 21:00
CHP İstanbul İl Başkanı Adayı Cemal Canpolat yaptığı açıklamada "Kılıçdaroğlu'na saldırmak, Mustafa Kemal'e saldırmaktır" ifadeleriyle özellikle CHP'lilerin tepkisini topladı. CHP yandaşı Sözcü TV'de Canpolat'ın sözlerini yorumlayan Fatih Portakal "Sizin kafa gitmiş! Yalakalıkta geldiğiniz nokta bu. Hadi oradan be!" ifadelerini kullandı. Bu açıklamaya sinirlenen Canpolat canlı yayına bağlanırken Portakal'ın gazeteciliğini hedef alarak telefonu suratına kapattı. İşte detaylar...
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