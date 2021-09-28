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Fahiş ve taklit ürünlere geçit yok! 8 gıdadan biri sorunlu çıktı

A Haber
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Giriş: 28.09.2021 10:18
Vatandaşın cebini yakan fahiş fiyata ve insan sağlığını tehdit eden taklit ürünlere karşı mücadele hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'de her 8 gıdadan biri sorunlu çıktı. Öte yandan birlikte hareket ettikleri öne sürülen zincir marketler savunma verecek. Rekabet Kurumu'nun soruşturmasında 27 Ekim'de sözlü savunmalar alınacak. Konunun detaylarını Ankara'dan A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında aktardı.
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