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Fahiş fiyatlı ilana 349 bin TL ceza! Ticaret Bakanlığı ikinci el konutta fahiş fiyatlı ilanı affetmedi

A Haber
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Giriş: 13.09.2023 09:31
Konut satışında fahiş fiyattan ilan veren vatandaşa dudak uçuklatan ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı ikinci el konutta fahiş fiyatı affetmedi, yüksek fiyatla ilan veren kişiye 349 bin lira ceza kesti.
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