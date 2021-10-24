F-35, SU-57 ve F-16! Hangisi daha güçlü? İşte F-35 ve SU-57’nin artıları eksileri…

ABD F-16 vermezse Türkiye hangi adımı atacak? SU-57 mi F-35 mi? Hangisi daha güçlü? F-35 ve SU-57'nin teknik özellikleri neler? Havada ne kadar kalabiliyorlar? Avantajları ve dezavantajları neler? A Haber Yurt-İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, canlı yayınında detayları anlattı.

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