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F-35, SU-57 ve F-16! Hangisi daha güçlü? İşte F-35 ve SU-57’nin artıları eksileri…

A Haber
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Giriş: 24.10.2021 16:15
Güncelleme:24.10.2021 16:15
ABD F-16 vermezse Türkiye hangi adımı atacak? SU-57 mi F-35 mi? Hangisi daha güçlü? F-35 ve SU-57'nin teknik özellikleri neler? Havada ne kadar kalabiliyorlar? Avantajları ve dezavantajları neler? A Haber Yurt-İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, canlı yayınında detayları anlattı.
Hangisi daha güçlü? HANGİSİ DAHA GÜÇLÜ?
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