29 Ekim 2021, Cuma
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F-35, F-16, SU-57... Perde arkasını A Haber'de anlattı: Mesele F-35 değil! Türkiye'nin stratejik sabrı tükeniyor
Suriye ve Irak tezkeresi neden önemli? Türk askeri neden Suriye ve Irak'ta olmalı? Tezkereler teröre nasıl darbe vuruyor? Kimler sınırötesi operasyonlara karşı? ABD ile F-35 görüşmelerinde son durum ne? ABD ile F-35 sorunu aşılır mı? F-35, F-16, SU-57... Hangisi daha güçlü? Rus savaş uçağı SU-57, F-35'e alternatif olabilir mi? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar ve ORSAM Levant çalışmaları koordinatörü Oytun Orhan, A Haber canlı yayınında gündemin sıcak başlıklarıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.