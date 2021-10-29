F-35, F-16, SU-57... Perde arkasını A Haber’de anlattı: Mesele F-35 değil! Türkiye’nin stratejik sabrı tükeniyor

"MESELE F-35 DEĞİL"

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: 11 tane kongre üyesinin 'F-16 satmayın' diye bir girişimi var. Öte yandan bir husus da bize S-400'ü bahane gösterirken Hindistan'a hem S-400 yolluyor hem uçak fabrikası kuruyorlar. Böyle bir ikilemin içerisindeler. Asıl mesele burada F-35 değil bence. Bu uçağın seçilmesine proje subayı olarak komutanlarım görev verdi çalıştık ve Türkiye uçağın yüzde 7'sine ortak oldu.