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Haberler Galeri F-35, F-16, SU-57... Perde arkasını A Haber'de anlattı: Mesele F-35 değil! Türkiye'nin stratejik sabrı tükeniyor

F-35, F-16, SU-57... Perde arkasını A Haber'de anlattı: Mesele F-35 değil! Türkiye'nin stratejik sabrı tükeniyor

Suriye ve Irak tezkeresi neden önemli? Türk askeri neden Suriye ve Irak'ta olmalı? Tezkereler teröre nasıl darbe vuruyor? Kimler sınırötesi operasyonlara karşı? ABD ile F-35 görüşmelerinde son durum ne? ABD ile F-35 sorunu aşılır mı? F-35, F-16, SU-57... Hangisi daha güçlü? Rus savaş uçağı SU-57, F-35'e alternatif olabilir mi? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar ve ORSAM Levant çalışmaları koordinatörü Oytun Orhan, A Haber canlı yayınında gündemin sıcak başlıklarıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 29.10.2021 13:26 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021 13:31
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F-35, F-16, SU-57... Perde arkasını A Haber’de anlattı: Mesele F-35 değil! Türkiye’nin stratejik sabrı tükeniyor

Suriye ve Irak tezkeresi Meclis'ten geçti. Tezkere Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 2 yıl daha sınır ötesinde operasyon yetkisi verdi. Öte yandan ABD ile de F-35 görüşmeleri devam ediyor.

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F-35, F-16, SU-57... Perde arkasını A Haber’de anlattı: Mesele F-35 değil! Türkiye’nin stratejik sabrı tükeniyor

Peki Suriye ve Irak tezkeresi neden önemli? Tezkereye hayır oyu veren CHP sınır ötesi operasyonlara karşı mı? ABD ile F-35 sorunu aşılır mı? F-35, F-16, SU-57...Hangisi daha güçlü? Rus savaş uçağı SU-57, F-35'e alternatif olabilir mi? F-35 mi? F-16 mı? Yoksa SU-57 mi? Hangisi daha güçlü? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar ve ORSAM Levant çalışmaları koordinatörü Oytun Orhan, A Haber canlı yayınında gündemin sıcak başlıklarıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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F-35, F-16, SU-57... Perde arkasını A Haber’de anlattı: Mesele F-35 değil! Türkiye’nin stratejik sabrı tükeniyor

"MESELE F-35 DEĞİL"

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: 11 tane kongre üyesinin 'F-16 satmayın' diye bir girişimi var. Öte yandan bir husus da bize S-400'ü bahane gösterirken Hindistan'a hem S-400 yolluyor hem uçak fabrikası kuruyorlar. Böyle bir ikilemin içerisindeler. Asıl mesele burada F-35 değil bence. Bu uçağın seçilmesine proje subayı olarak komutanlarım görev verdi çalıştık ve Türkiye uçağın yüzde 7'sine ortak oldu.

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F-35, F-16, SU-57... Perde arkasını A Haber’de anlattı: Mesele F-35 değil! Türkiye’nin stratejik sabrı tükeniyor

"TÜRKİYE'Yİ TEST ETTİLER"

Ama onursuz bir şekilde bizim uçaklarımıza el konması uluslararası hukuka aykırı olduğunu bir kere daha söyleyelim ABD burada suçludur. Sözleşmeyi ihlal eden taraftır. Türkiye'yi test ettiler.

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F-35, F-16, SU-57... Perde arkasını A Haber’de anlattı: Mesele F-35 değil! Türkiye’nin stratejik sabrı tükeniyor

"TÜRKİYE'NİN STRATEJİK SABRI BİTİYOR"

Şunu düşünemediler. Türkiye S-400 alamaz korkuturuz. Türkiye artık bütün füzeleri üretebilecek seviyeye gelmiş durumda. Karadan karaya füze de yapıyoruz. Bunu Türk milletiyle paylaşalım bu gurur yani. Bugün Cumhuriyet Bayramı. Kalkıp da bize parmak sallama günü geçti. Buradan ABD'lilere sesleniyorum ABD'de eğitilmiş bir asker olarak. Türkiye'nin stratejik sabrı bitiyor.