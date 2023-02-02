02 Şubat 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları EYT'de kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor

EYT'de kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.02.2023 15:36
Milyonlarca kişinin merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde son viraja girildi. Kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. AK Partili Bülent Turan EYT teklifinin salı günü Genel Kurul’a geleceğini söyledi. TBMM'den geçince hak sahipleri emeklilik için başvuru yapabilecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Erdoğan – Bahçeli görüşmesi sona erdi
Erdoğan – Bahçeli görüşmesi sona erdi
Sağlık Bakanlığı’ndan Strep-A uyarısı!
Sağlık Bakanlığı'ndan Strep-A uyarısı!
Özel okullarda gizli zam mercek altında!
Özel okullarda gizli zam mercek altında!
EYT’de son viraja girildi
EYT'de son viraja girildi
Norveç’e Kur’an-ı Kerim uyarısı!
Norveç'e Kur'an-ı Kerim uyarısı!
Ankara’da ’Cumhur’ zirvesi!
Ankara'da 'Cumhur' zirvesi!
Azerbaycan halkının gözünden Başkan Erdoğan!
Azerbaycan halkının gözünden Başkan Erdoğan!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Erdoğan’dan Zühtü Arslan’a tebrik
Erdoğan'dan Zühtü Arslan'a tebrik
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kış tatbikatı!
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kış tatbikatı!
Muhalefet Avrupa’dan aferin mi bekliyor?
Muhalefet "Avrupa'dan aferin" mi bekliyor?
Ya Kılıçdaroğlu ya da masadan kalkın
"Ya Kılıçdaroğlu ya da masadan kalkın"
Daha Fazla Video Göster