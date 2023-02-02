02 Şubat 2023, Perşembe
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EYT'de kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor
Milyonlarca kişinin merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde son viraja girildi. Kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. AK Partili Bülent Turan EYT teklifinin salı günü Genel Kurul’a geleceğini söyledi. TBMM'den geçince hak sahipleri emeklilik için başvuru yapabilecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.