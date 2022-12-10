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Eyt için hangi yaşlar konuşuluyor?

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Giriş: 10.12.2022 14:43
EYT için hangi yaşlar konuşuluyor? Emekli olacakların sayısı artacak mı, azalacak mı? EYT'de yaş sınırı olacak mı? Tüm detaylarını A Haber yayınına konuk olan Sosyal Güvenlik Uzmanı Çetin Ateş anlattı.
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