Eylem Tok'un iade davası ertelendi! İade edilecek mi?

İstanbul'da ehliyetsiz araç kullanarak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesiyle ilgili dava süreci devam ediyor. Eylem Tok'un bugün ABD'de iade davası vardı. Ancak dava ertelendi. Avukat Burak Evci A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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