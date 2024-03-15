Eylem Tok ve oğul firarda, baba Bülent Cihantimur savcılığa çağrıldı

Türkiye günlerdir Oğuz Murat Aci'yi hayattan koparan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücüyü ve onu Amerika'ya kaçıran annesini konuşuyor. Eylem Tok ve oğlunun kaza olayında yeni bir gelişme var. Baba Cihantimur savcılığa çağrıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN