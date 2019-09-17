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17.09.2019

Evlat nöbetine gelen baba: Oğlumu İstanbul’da HDP’liler kaçırdı

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 15'inci gününde 35 aile ile devam ediyor. Evlat nöbetine 15. günde katılan acılı baba Salih Gökçe, HDP'ye tepki gösterdi. Gökçe, “Oğlumu İstanbul’da HDP’liler kaçırdı.” dedi.

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 15'inci gününe girdi.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 15'inci gününde 35 aile ile devam ediyor.

Çocuklarını beklediğini söyleyen Fatih Demir'in annesi Sevdet Demir, 5 yıldır çocuğunun kayıp olduğunu aktararak ciğerinin yandığını söyledi. Demir, "Oğlum 5 yıldır kayıp, oğlumu arıyorum ciğerim yanıyor. Oğlumu vermeyene kadar gitmiyorum, neden kendi çocuklarını değil de fakir fukaranın çocuklarını gönderiyorlar. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, biz silah ve zalimler için doğurmadık. Çocuğumuzu getirsinler, bugün 15. gün, zalimler hiç kapıdan çıkmıyor demiyorlar bu anneler buraya gelmiş yaraları nedir demiyorlar. Ben götürmedim diyorlar, gelip yemin içsinler, neden çıkmıyorlar. Bütün dünyadan anneler gelsin, korkmasınlar ciğerlerinin hakkını arasınlar" dedi.

"OĞLUMU İSTANBUL'DA HDP'LİLER KAÇIRDI"

Öte yandan evlat nöbetine 15. günde katılan acılı baba Salih Gökçe de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. HDP'ye tepki gösteren Gökçe, "Oğlumu İstanbul'da HDP'liler kaçırdı." dedi.

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