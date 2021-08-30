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Evlat nöbetindeki ailelerden Zafer Bayramı kutlaması

İHA
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Giriş: 30.08.2021 16:32
Evlatları eli kanlı terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığını belirterek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan aileler 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayarak, balonlarını gökyüzüne bıraktı.

Evlatları eli kanlı terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığını belirterek HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan aileler 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı. Ellerinde Türk Bayrağını temsil eden kırmızı ve beyaz balonlar olan aileler, balonları bırakmadan önce söz aldı.

"ZAFERE ULAŞINCAYA KADAR BU MÜCADELEMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Oğlu terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan ve bir süre önce oğlunun terör örgütünden kaçarak teslim olan Mustafa Biçer'in annesi Ayşegül Biçer ise, "Biz Diyarbakır anne ve babaları olarak buradan tüm Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyoruz. Biz burada bulunan anne ve babalar olarak dağda tek bir evladımız kalıncaya ve zafere ulaşıncaya kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz. 3 Eylül 2021 günü sabah saat 10.00'da tüm Türkiyeyi buraya davet ediyorum. Vicdan ve yürek lazım bu anne ile babaların feryadına, Allah rızası için gelin burada tek ses tek yürek olalım. Tek vatan ve tek bayram içinde mücadele edelim" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından aileler ellerinde bulunan kırmızı beyaz balonları gökyüzüne bıraktı.

"ZAFER BAYRAMINI EN İÇTEN DİLEKLERİMİZLE KUTLUYORUZ"

Aileler adına açıklama yapan Süleyman Aydın, "Bizler HDP önünde evlatları zorla dağa kaçırılan ve nöbet tutan anne ve babalar olarak, bizlere bağımsızlığımızı armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Silah arkadaşları şehitlerimizi saygı ile anıyor tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz" dedi.

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