Etkisiz hale getirilen PKK’nın Suriye Sorumlusu Sofi Nureddin kimdir?

Başkan Erdoğan’ı ‘müjde’ diyerek etkisiz hale getirildiğini duyurduğu, PKK’nın Suriye Sorumlusu Sofi Nureddin kimdir? sorusu vatandaşların en çok arama yaptığı konular arasına girdi. Peki, PKK’nın kritik isimlerinden Sofi Nureddin örgütte hangi rollerde yer aldı? İşte toplu infazların ardında imzası olan terörist Sofi Nureddin’in hayatı…

Terör örgütü PKK'nın sözde Suriye Sorumlusu Sofi Nureddin düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

Başkan Erdoğan'ın 'müjde' olarak açıkladığı terörist Sofi Nureddin'in örgütte aldığı rol vatandaşların en çok merak ettiği sorular arasında başı çekti.

SOFİ NUREDDİN KİMDİR?

Suriye'nin Kamışlı ilinde dünyaya geldi. Tam adı Nurettin Halef El Muhammed. YPG'nin komutanı olarak bilinen Ferhat Abdi Şahin, kod adıyla 'Şahin Cilo' Sofi Nureddin'in yardımcılığını yapıyordu. Terör örgütüne gençlik yıllarında bilinen terörist, 2003 yılında örgütün sözde üst düzey yöneticileri tarafından Amed Saha Komutanı olarak görevlendirildi. 2006 yılı ortalarına kadar bu görevi yöneten terörist, 2006 yılında örgütün Kuzey Irak'ta bulunan kamplarına geri döndü.

Sofi Nureddin isimli teröristin Gara'da 13 masumun şehit edilmesi talimatını verdiği biliniyor.