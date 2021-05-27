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Etkisiz hale getirilen gri listedeki terörist köylü kılığına girdi ama MİT'ten kaçamadı

İHA
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Giriş: 27.05.2021 14:16
Güncelleme:27.05.2021 14:24
Kuzey Irak'ta sivillerin arasına karışarak kendilerini gizleyen ikisi üst düzey 4 PKK'lı teröristten birinin 500 bin liralık “Gri” listede aranan Selahattin Dede olduğu tespit edildi. Teröristlerin hastalanıp Gara’dan bir köye geldikleri ve Duhok'ta özel bir hastanede tedavi olduktan sonra tekrar Gara'ya dönerken MİT tarafından adım adım izlendiği öğrenildi.
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