Etimesgut Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu: Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil 55 gözaltı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma çerçevesinde Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulanırken, belediye binasında arama ve delil toplama çalışmaları sürüyor. A Haber Muhabiri Abdullah Ünver'in aktardığı bilgilere göre soruşturma dosyasında ihalelerde usulsüzlük, rüşvet, zimmet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü iddiaları yer alıyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.