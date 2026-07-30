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Kızıl Sakal lakaplı şef Eren Kaşıkçı hayatını kaybetti

2021 yılında katıldığı yemek programıyla tanınan şef Eren Kaşıkçı, İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Kilyos Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Kendisinden bir süre haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli ölüm kapsamında soruşturma başlatılırken, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

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