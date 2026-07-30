Muğla, Antalya ve Isparta'da yangın mesaisi sürüyor

Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale aralıksız sürerken, birçok bölgede alevlerin enerjisi düşürüldü. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sarp arazi şartlarına rağmen ekiplerin helikopter ve uçaklarla yoğun mücadele yürüttüğünü, bazı evler ile tarım alanlarının zarar gördüğünü aktardı. A Haber Muhabiri İsmet Yerdelen ise Antalya'nın Kumluca ilçesindeki yangının kontrol altına alındığını, bölgede hasar tespit ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirirken, A Haber Muhabiri Ahmet Çelik de Alanya'da yaklaşık 25 kilometrelik alanda etkili olan yangının enerjisinin büyük ölçüde düşürüldüğünü ve yüzlerce personelin havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğünü söyledi. Isparta'nın Eğirdir ilçesinde ise ekipler 2 uçak, 4 arazöz ve orman işçilerinin desteğiyle yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıkladığı son verilere göre ise dünden bu yana müdahale edilen 115 yangından 110'u kontrol altına alındı.