Eyyam-ı Bahur etkisi: Diyarbakır'da termometreler 47 dereceyi gördü

*Eyyam-ı Bahur sıcakları Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artırırken, Diyarbakır başta olmak üzere birçok ilde yaşamı olumsuz etkiliyor. A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz'ın Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinden aktardığı bilgilere göre vatandaşlar aşırı sıcaklardan korunmak için gölgelik alanlara yönelirken, çocuklar ise serinlemek amacıyla Anzele Havuzu'na giriyor. Bölgede hava sıcaklığının birçok noktada 40 derecenin üzerinde seyrettiğini belirten Yılmaz, Şırnak'ın Cizre ilçesinde termometrelerin 47 dereceyi gösterdiğini, Diyarbakır'da ise sıcaklığın 45 dereceye kadar ulaştığını ifade etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 il için sarı kodlu uyarı yayımladığı süreçte, uzmanlar özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması konusunda uyarıda bulundu.