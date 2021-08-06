Esra Hankulu'nun komşusu: Efendi ve sakin biriydi

Esra Hankulu'nun komşusu Enver Gündüz, "Yaklaşık 1 sene önce buraya taşındılar. Annesiyle beraber yaşıyorlardı. Bir süre önce annesi başka yere taşındı, kız tek başına yaşıyordu. Binaya girip çıkarken sohbet ederdik. Olaydan önceki akşam da bir kız arkadaşıyla eve geldi. O zaman da biraz sohbet ettik ve sonra eve girdiler. Erkek yoktu yanlarında, demek ki daha sonradan geldi onlar. Daha önce ben o kişiyi görmedim, tanımıyordum. Daha önce hiç böyle bir olay yaşanmadı burada. Kız da sakin ve efendi biriydi. Kendi halinde yaşıyordu ve kimseye bir zararı yoktu" dedi.