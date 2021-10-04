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Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'dan A Haber'de yeni anayasa açıklaması: İlk 4 maddeye dokunmak mümkün değildir

A Haber
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Giriş: 04.10.2021 16:42
Güncelleme:04.10.2021 16:49
Yeni anayasa çalışmaları gündemde. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkanvekili ve Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın son açıklamaları ise çarpıtılarak servis edildi. Kahraman, bu çarpıtma haberlere A Haber canlı yayınında sert tepki gösterdi. Kahraman, "Burada bir kasıt var. Anayasa maddesi hangisi değişsin diye müzakere yok. Yeni bir anayasa yapılması var." ifadelerini kullandı.
Kahramandan yeni anayasa açıklaması KAHRAMAN'DAN YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI
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Kahraman’dan yeni anayasa açıklaması
Kahraman'dan yeni anayasa açıklaması
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