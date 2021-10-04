Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman’dan A Haber’de yeni anayasa açıklaması: İlk 4 maddeye dokunmak mümkün değildir

"SADECE 5'İNDE VAR"

Laiklik kelimesi üzerinde ben hassas duruyorum. Çünkü laiklik anlayışı çok değişik. Her parti kendini laik kabul ediyor. Peki bu laiklik ne? Laiklik ileri sürülerek parti kapatılıyor, hürriyetler engelleniyor. Ben diyorum ki ya laiklik olmasın çünkü 195 ülkenin yalnız 5'inde anayasada ilke olarak var. O da Fransa'da dinsizlik olarak ifade edebileceğimiz bir beyan var. Onun dışında Meksika; Japonya, Portekiz, Fransa ve Türkiye bunlar anayasalarında laiklik kelimesi geçen ülkeler. BM'ye kayıtlı 195 ülkenin 190'ınde böyle bir beyan yok.