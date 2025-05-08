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Eski Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Tehmina Janjua A Haber’de

Eski Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Tehmina Janjua A Haber’de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.05.2025 12:34
Hindistan’ın Pakistan’da terör kampı diye cami vurmasından sonra 31 sivil can verdi. Pakistan ise Hindistan’ın uçaklarını ve İHA’ları düşürdü. Gelişmelerle ilgili eski Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Tehmina Janjua A Haber’de önemli değerlendirmelerde bulundu ve Pakistan’ın gereken karşılığı vereceğini söyledi.
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Eski Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Tehmina Janjua A Haber’de
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