Hindistan’ın Pakistan’da terör kampı diye cami vurmasından sonra 31 sivil can verdi. Pakistan ise Hindistan’ın uçaklarını ve İHA’ları düşürdü. Gelişmelerle ilgili eski Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Tehmina Janjua A Haber’de önemli değerlendirmelerde bulundu ve Pakistan’ın gereken karşılığı vereceğini söyledi.

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