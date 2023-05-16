Eski İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan Başkan Erdoğan'a tebrik: Seçim sonuçları yurt dışında olumsuz algı yapanlara cevap niteliğinde

Ülkemiz tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 49,5'lik oy oranıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı. Bu gelişmeler sonrası İYİ Parti'nin koalisyondaki yerinden ve HDP'nin masada olmasından duyduğu rahatsızlık sonrası partisinden istifa eden Yavuz Ağıralioğlu yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'ı seçim sonuçları nedeniyle tebrik etti. İşte Ağıralioğlu'nun sözleri...

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