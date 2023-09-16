16 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Eski CHP’li Yılmaz Ateş’ten Özgür Özel’e tepki: 12 yıl görev yapıp bütün suçu Kılıçdaroğlu'na yüklüyor!

Eski CHP’li Yılmaz Ateş’ten Özgür Özel’e tepki: 12 yıl görev yapıp bütün suçu Kılıçdaroğlu'na yüklüyor!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.09.2023 00:40
Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. 14 ve 28 Mayıs seçim sonuçları üzerinden parti yönetimini eleştiren Özel, "Yönetim, yenilginin sorumluluğunu üstlenmedi." dedi. Özel'in farklı partilerden 39 milletvekilinin CHP listelerinden seçilmesine ve parti yönetimindeki danışmanlık kadrolarına yönelik eleştirileri de oldu. A Haber’de Özel’in adaylığını yorumlayan eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, “12 yıl görev yapıp bütün suçu Kılıçdaroğlu'na yüklüyor. Özel söylediklerinden değil söylemediklerinden de sorumlu. Değişimci denilen arkadaşlar düne kadar A Takımdaydılar” sözleriyle sert bir dille eleştirdi. Yılmaz Ateş sözlerini bir başka boyuta taşıyarak “Özel’in tutum belgesindeki bazı ifadelerde PKK söylemleri var” tespitinde bulundu. CHP’ye sinsice operasyon çekildiğini öne süren Ateş, “HDP ve İYİ Parti üzerinden CHP yeni bir operasyonla karşı karşıya” cümlesini kurdu.
Ateş’ten Özgür Özel’e tepki: 12 yıl...
Ateş’ten Özgür Özel’e tepki: 12 yıl...
İmamoğlu’nun skandalları tek bir videoda toplandı
İmamoğlu'nun skandalları tek bir videoda toplandı
Başkan Erdoğan’dan Deprem Şurası’nda önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan Deprem Şurası'nda önemli açıklamalar!
İşte Fazilet Durağı yalanında 3. perde
İşte "Fazilet Durağı" yalanında 3. perde
Tahıl anlaşması ve Kafkasya açıklaması
Tahıl anlaşması ve Kafkasya açıklaması
Karadeniz’de yeni petrol heyecanı! A Haber bölgede
Karadeniz'de yeni petrol heyecanı! A Haber bölgede
Giresun’da millet bahçesi inşa ediliyor!
Giresun’da millet bahçesi inşa ediliyor!
Bu kadrolara bu parti bırakılmaz! CHP kapatılsın
"Bu kadrolara bu parti bırakılmaz! CHP kapatılsın"
CHP’de Örsan Öymen de adaylığını ilan etti!
CHP'de Örsan Öymen de adaylığını ilan etti!
Türkiye’nin hedefini duyurdu: Yeni çağın...
Türkiye'nin hedefini duyurdu: Yeni çağın...
Uraloğlu’ndan vergisiz telefon açıklaması
Uraloğlu'ndan vergisiz telefon açıklaması
Bahçeli’den özel teşekkür!
Bahçeli'den özel teşekkür!
Daha Fazla Video Göster