16 Eylül 2023, Cumartesi
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Eski CHP’li Yılmaz Ateş’ten Özgür Özel’e tepki: 12 yıl görev yapıp bütün suçu Kılıçdaroğlu'na yüklüyor!
Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. 14 ve 28 Mayıs seçim sonuçları üzerinden parti yönetimini eleştiren Özel, "Yönetim, yenilginin sorumluluğunu üstlenmedi." dedi. Özel'in farklı partilerden 39 milletvekilinin CHP listelerinden seçilmesine ve parti yönetimindeki danışmanlık kadrolarına yönelik eleştirileri de oldu. A Haber’de Özel’in adaylığını yorumlayan eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, “12 yıl görev yapıp bütün suçu Kılıçdaroğlu'na yüklüyor. Özel söylediklerinden değil söylemediklerinden de sorumlu. Değişimci denilen arkadaşlar düne kadar A Takımdaydılar” sözleriyle sert bir dille eleştirdi. Yılmaz Ateş sözlerini bir başka boyuta taşıyarak “Özel’in tutum belgesindeki bazı ifadelerde PKK söylemleri var” tespitinde bulundu. CHP’ye sinsice operasyon çekildiğini öne süren Ateş, “HDP ve İYİ Parti üzerinden CHP yeni bir operasyonla karşı karşıya” cümlesini kurdu.