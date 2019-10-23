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23.10.2019

Eski CHP’li vekilden çarpıcı sözler! ‘’Sayın Baykal’ı vermeseydik, Türkiye’nin başına bu melanetler gelmezdi’’

FETÖ’nün kaset kumpasıyla koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu’na bırakmak zorunda kalan CHP’nin eski genel başkanı Deniz Baykal’a en yakın isimlerden biri olan eski CHP’li vekil Yılmaz Ateş’ten canlı yayında bomba itiraflar geldi. Ateş, ‘’Ben o dönemin MYK’sında görev yapmış, genel başkan yardımcılığı yapmış biriyim. O süreçleri yaşadım, bunları gördüm. Deniz beyin de yanlışlarını MYK da söylemiş, dışarı çıktığımda partimi savunmuşumdur. Maalesef, benim partim o dönemde dik dursaydı, sayın Baykal’ı vermeseydi, Türkiye’nin başına bu melanetler gelmezdi. Türkiye bu zorlukları yaşamazdı.’’ dedi.

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Eski CHP’li vekilden çarpıcı sözler! ‘’Sayın Baykal’ı vermeseydik, Türkiye’nin başına bu melanetler gelmezdi’’
Eski CHP’li vekilden çarpıcı sözler! ‘’Sayın Baykal’ı vermeseydik, Türkiye’nin başına bu melanetler gelmezdi’’
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