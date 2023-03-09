09 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Eski CHP’li Mehmet Sevigen 6’lı masadaki krizi değerlendirdi: Herkes birbirine şantaj yapıyor

Eski CHP’li Mehmet Sevigen 6’lı masadaki krizi değerlendirdi: Herkes birbirine şantaj yapıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.03.2023 08:54
Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, 6’lı koalisyondaki krizi değerlendirdi, yaşananları şantaj olarak niteledi, "Gündemlerinde Türkiye yok" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "kumar masası" dediği 6'lı koalisyona geri dönmesi tartışmalara neden oldu. Mehmet Sevigen 6'lı masada sorunların bitmediğini söyledi. Sevigen, “Bu kadar hakaret ettikten sonra o masaya bir daha dönülür mü? Üst bir akıl Meral Akşener’e baskı yaparak git otur dedi. Gururunu kurtarmak için de bizim iki tane gariban belediye başkanını kullandılar. Kafalarını yastığa koydukları zaman rahat uyuyamıyorlar acaba yarın masaya kim kazık atacak? Samimi söylüyorum kendi içindeki problemleri çözmemiş insanların ülkeye faydası mı olacak?” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Togg’dan ’ön sipariş’ açıklaması
Togg'dan 'ön sipariş' açıklaması
Herkes birbirine şantaj yapıyor
"Herkes birbirine şantaj yapıyor"
SP’li isim ‘Mücahid’ ilan etti ortalık karıştı
SP’li isim ‘Mücahid’ ilan etti ortalık karıştı
Başkan Erdoğan Destici’yi kabul edecek
Başkan Erdoğan Destici’yi kabul edecek
Sözde sanatçı Yunus Günçe’den hadsiz sözler
Sözde sanatçı Yunus Günçe'den hadsiz sözler
Kentsel dönüşüme Ekrem İmamoğlu engeli!
Kentsel dönüşüme Ekrem İmamoğlu engeli!
Seçimler öncesi provokasyon uyarısı!
Seçimler öncesi provokasyon uyarısı!
Saymaz’dan muhalefetin 7’li formülüne tepki
Saymaz'dan muhalefetin 7'li formülüne tepki
Akşener’i maskota çevirdiler: Tele1’de salvolar
Akşener'i maskota çevirdiler: Tele1'de salvolar
HDP’den Akşener’e ’Biz zaten masadayız’ ayarı
HDP'den Akşener'e 'Biz zaten masadayız' ayarı
Yılmaz Özdil Sözcü TV’den neden kovuldu?
Yılmaz Özdil Sözcü TV'den neden kovuldu?
Belediyeler deprem bölgesinde seferber
Belediyeler deprem bölgesinde seferber
Daha Fazla Video Göster