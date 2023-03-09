Eski CHP’li Mehmet Sevigen 6’lı masadaki krizi değerlendirdi: Herkes birbirine şantaj yapıyor

Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, 6’lı koalisyondaki krizi değerlendirdi, yaşananları şantaj olarak niteledi, "Gündemlerinde Türkiye yok" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "kumar masası" dediği 6'lı koalisyona geri dönmesi tartışmalara neden oldu. Mehmet Sevigen 6'lı masada sorunların bitmediğini söyledi. Sevigen, “Bu kadar hakaret ettikten sonra o masaya bir daha dönülür mü? Üst bir akıl Meral Akşener’e baskı yaparak git otur dedi. Gururunu kurtarmak için de bizim iki tane gariban belediye başkanını kullandılar. Kafalarını yastığa koydukları zaman rahat uyuyamıyorlar acaba yarın masaya kim kazık atacak? Samimi söylüyorum kendi içindeki problemleri çözmemiş insanların ülkeye faydası mı olacak?” ifadelerini kullandı.

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