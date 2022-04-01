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Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak gözaltında

A Haber
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Giriş: 01.04.2022 09:08
İstanbul merkezli 5 ilde, "İhaleye Fesat Karıştırma" ve "Sahtecilik"  iddiasıyla aralarında Avcılar Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 27 kişiye yönelik operasyon başlatıldı. Gözaltına alınanlar arasında Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak'ın da olduğu öğrenildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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