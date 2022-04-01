Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak gözaltında

İstanbul merkezli 5 ilde, "İhaleye Fesat Karıştırma" ve "Sahtecilik" iddiasıyla aralarında Avcılar Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 27 kişiye yönelik operasyon başlatıldı. Gözaltına alınanlar arasında Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak'ın da olduğu öğrenildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

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