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Esirlerin aileleri Tel Aviv'de protesto gösterisi düzenliyor! Netanyahu’ya tepkiler artıyor

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Giriş: 16.12.2023 15:58
İsrail ordusu, katliam ve saldırılarını sürdürdüğü Gazze şeridinde, 3 esiri "yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurdu. Esirlerin aileleri ve yakınları, Tel Aviv'de protesto gösterisi düzenliyor. Öte yandan katil İsrail askerlerinin beyaz bayrak sallayan ve İbranice yardım isteyen rehineleri öldürdüğü ortaya çıktı. Bölgede son durum ne? Ayrıntıları Mert Hacıalioğlu aktardı.
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