Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu: Çocuklarınıza tabut değil konut bırakın

İstanbul Esenler'de kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Kentsel dönüşüm kapsamında Esenler'de 60 bin bina dönüştürüldü. Son 4,5 ayda yaklaşık 4 bin konut teslim edildi. Peki çalışmalar ne durumda? Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, A Haber muhabiri Esra Akyürek'in sorularını yanıtladı. Göksu, “Bu konutları teker teker tespit edip yıkıyoruz. Yıkmaya devam edeceğiz. Belki burada hatıraları yıkıyoruz ama hayalleri gerçekleştiriyoruz. İnsanlarımıza söyleyeceğim şey su çocuklarınıza tabut değil konut bırakın. Gelin hep beraber elimizi taşın altında koyalım.” ifadelerini kullandı.

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