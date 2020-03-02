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İdlib şehitlerinin kanı yerde bırakılmıyor! Hava harekatında 19 rejim unsuru yok edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.03.2020 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020
ESAD'A AĞIR DARBE! HEPSİ YOK EDİLDİ

’de katil Esad’ın alçak saldırısında 34 askerimizin şehit olmasının ardından başlatılan hava ve kara operasyonlarında rejim hedefleri yok ediliyor. , Türk insansız hava araçlarının İdlib'deki hava harekatı sonrası 19 Esad rejimi askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

, Esad askerlerinin Cebel el Zawiya'deki bir askeri konvoy ve Maaret el-Numan kenti yakınlarındaki bir üssü hedef alan harekatta öldüğünü belirtti.

SANA: İKİ ESAD GENERALİ ÖLDÜ

Ayrıca 'in güneyinde Şeyh Mustafa'da, 'larla düzenlenen hava harekatında da rejim tankları ve zırhlı araç konvoyu tamamen yok edildi. Esad rejimine bağlı haber ajansı , Türk SİHA'ları tarafından yapılan operasyonla Adnan Al-Maskhara ve Mahmoud Bateekh Mbesmir adlı iki generalin öldüğünü duyurdu.

28 ŞUBAT'TA EN KRİTİK İSİMLERDEN BİRİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde kırsalında bir eve düzenlenen askeri bir toplantıya , silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlemişti. Saldırıda aralarında rejimin 124'üncü Tugay Komutanı Burhan Rahmun'un da bulunduğu çok sayıda üst düzey isim öldürülmüştü.

'ndan yapılan açıklamada, "Bir SİHA'mızı düşüren ile diğer iki Hava Savunma Sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait iki adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür." denilmişti.

Suriye resmi medyası da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib üzerinde iki uçaklarını "hedef aldığını" söyledi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da "Bahar Kalkanı" operasyonunun başladığını ve "başarıyla sürdüğünü" belirtti.

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