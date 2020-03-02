İdlib şehitlerinin kanı yerde bırakılmıyor! Hava harekatında 19 rejim unsuru yok edildi
İdlib’de katil Esad’ın alçak saldırısında 34 askerimizin şehit olmasının ardından başlatılan hava ve kara operasyonlarında rejim hedefleri yok ediliyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk insansız hava araçlarının İdlib'deki hava harekatı sonrası 19 Esad rejimi askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Esad askerlerinin Cebel el Zawiya'deki bir askeri konvoy ve Maaret el-Numan kenti yakınlarındaki bir üssü hedef alan harekatta öldüğünü belirtti.
SANA: İKİ ESAD GENERALİ ÖLDÜ
Ayrıca İdlib'in güneyinde Şeyh Mustafa'da, SİHA'larla düzenlenen hava harekatında da rejim tankları ve zırhlı araç konvoyu tamamen yok edildi. Esad rejimine bağlı haber ajansı SANA, Türk SİHA'ları tarafından yapılan operasyonla Adnan Al-Maskhara ve Mahmoud Bateekh Mbesmir adlı iki generalin öldüğünü duyurdu.
28 ŞUBAT'TA EN KRİTİK İSİMLERDEN BİRİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Geçtiğimiz günlerde Halep kırsalında bir eve düzenlenen askeri bir toplantıya TSK, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlemişti. Saldırıda aralarında rejimin 124'üncü Tugay Komutanı Burhan Rahmun'un da bulunduğu çok sayıda üst düzey isim öldürülmüştü.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bir SİHA'mızı düşüren Hava Savunma Sistemi ile diğer iki Hava Savunma Sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait iki adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür." denilmişti.
Suriye resmi medyası da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib üzerinde iki uçaklarını "hedef aldığını" söyledi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da "Bahar Kalkanı" operasyonunun başladığını ve "başarıyla sürdüğünü" belirtti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Erdoğan Rize'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı
- Ağrı'da kalleş pusu! PKK roketle saldırdı
- Atatürk o cevabı 100 yıl önce verdi!
- Yunanistan ölüme terk etti! Türkiye kurtardı
- Akın akın gidiyorlar! Rakam her dakika artıyor
- STK'lardan 'Bahar Kalkanı'na destek açıklaması
- "Savaşan değil siyaset yapan askere alışmışlar"
- TSK'nın Bahar Kalkanı Harekatı'nda kullandığı silahlar!
- Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'na elini uzatmadığı o anlar!
- Hamaney'e yakın isim coronavirüsten öldü
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2020 emekli promosyonu ne zaman yatacak? Promosyon taban ücreti ne kadar?
- 1717 konut yapılacak! TOKİ Konya Selçuklu kura sonuçları isim listesi! toki.gov.tr TOKİ Selçuklu çekiliş sonuçları…
- 2 Mart gram çeyrek altın ne kadar? Mart ayında altın yükselecek mi? Altın fiyatlarına “Korona” etkisi!
- Galatasaray Gençlerbirliği canlı anlat��m izle! GS Gençlerbirliği CANLI | Video
- El Clasico hangi kanalda? Real Madrid Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?
- Emekliye 602 TL ek ödeme formülü… SSK, SGK, Bağ-Kur emekli ek ödeme tablosu! Ek ödemeler ne kadar olacak?
- MKE Ankaragücü 0-3 Demir Grup Sivasspor | MAÇ SONUCU
- Maç sonucu: Yukatel Denizlispor 2-0 Yeni Malatyaspor
- Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başlıyor! 2020 uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?
- Milyonları ilgilendiriyor… Emekli promosyon ödemeleri başladı mı? 2020 Emekli promosyonu hangi bankada ne kadar?
- Yüzbinler bekliyor… TOKİ İstanbul Tuzla, Başakşehir, Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? 2020 TOKİ İstanbul çekiliş tarihleri!
- Marteniçka nedir? Marteniçka yapımı ve hikayesi nasıldır?