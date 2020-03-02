İdlib şehitlerinin kanı yerde bırakılmıyor! Hava harekatında 19 rejim unsuru yok edildi

İdlib’de katil Esad’ın alçak saldırısında 34 askerimizin şehit olmasının ardından başlatılan hava ve kara operasyonlarında rejim hedefleri yok ediliyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk insansız hava araçlarının İdlib'deki hava harekatı sonrası 19 Esad rejimi askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Esad askerlerinin Cebel el Zawiya'deki bir askeri konvoy ve Maaret el-Numan kenti yakınlarındaki bir üssü hedef alan harekatta öldüğünü belirtti.

SANA: İKİ ESAD GENERALİ ÖLDÜ

Ayrıca İdlib'in güneyinde Şeyh Mustafa'da, SİHA'larla düzenlenen hava harekatında da rejim tankları ve zırhlı araç konvoyu tamamen yok edildi. Esad rejimine bağlı haber ajansı SANA, Türk SİHA'ları tarafından yapılan operasyonla Adnan Al-Maskhara ve Mahmoud Bateekh Mbesmir adlı iki generalin öldüğünü duyurdu.

28 ŞUBAT'TA EN KRİTİK İSİMLERDEN BİRİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde Halep kırsalında bir eve düzenlenen askeri bir toplantıya TSK, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlemişti. Saldırıda aralarında rejimin 124'üncü Tugay Komutanı Burhan Rahmun'un da bulunduğu çok sayıda üst düzey isim öldürülmüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bir SİHA'mızı düşüren Hava Savunma Sistemi ile diğer iki Hava Savunma Sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait iki adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür." denilmişti.

Suriye resmi medyası da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib üzerinde iki uçaklarını "hedef aldığını" söyledi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da "Bahar Kalkanı" operasyonunun başladığını ve "başarıyla sürdüğünü" belirtti.