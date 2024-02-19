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Erzincan İliç'teki toprak kayması! Bölgede ikinci heyelan riski! Bakan duyurdu: Arama faaliyetleri durdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.02.2024 20:50
Son dakika haberi | Erzincan'daki madende yaşanan toprak kayması faciası ile ilgili bölgede çalışmalar devam ederken, toprak kayması öncesi bölgede görülen çatlakların olduğu fotoğraflar bilirkişi raporuna girdi. Öte yandan A Haber canlı yayınına bağlanan A Haber muhabiri Murat Onur, bölgeden son gelişmeleri aktarırken alanda yeni toprak kaymalarının da yaşandığını söyledi.
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