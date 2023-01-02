02 Ocak 2023, Pazartesi
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Ertuğrul Özkök'ten 'Erdoğan' itirafı: ‘Türklerle oynamayın Türkiye büyük devlettir’ imajını yerleştirdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Türkiye'nin son 20 yıldaki sıçrayışı muhalif gazetecilerin de inkar edemeyeceği bir gerçeğe dönüştü. 28 Şubat'ın medya ayağındaki baş aktörlerinden olan ve Erdoğan karşıtı tavrıyla bilinen Ertuğrul Özkök, Türkiye'nin yatırımlarıyla dünyaya mesaj verdiğini belirterek, "Başarılı bir liderlik var. Tayyip Erdoğan var. Dünyanın kafasına ‘Türklerle oynamayın, Türkiye büyük devlettir’ imajını yerleştirdi" diye konuştu.